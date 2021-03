Pres. Crotone esalta Juric: "Può fare la fortuna del Napoli"

Nel corso di 'Radio Goal', Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato di Ivan Juric ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "L’ho avuto per 5 anni come calciatore e dopo da allenatore siamo riusciti insieme a portare il Crotone in Serie A. Sia come allenatore che come uomo è un grande, può superare Gasperini. Gioca un calcio molto bello da vedere e valorizza moltissimo i calciatori. La sua grande virtù è quella di vedere leggere bene le partite dalla panchina e a farsi capire dai giocatori

Come lo vedrei sulla panchina del Napoli? Gattuso merita e gli faccio un in bocca al lupo. Juric a Napoli si potrebbe esaltare, è un allenatore che può fare la fortuna del Napoli. E’ chiaro che bisognerebbe dargli del tempo. A Napoli poi avete un’altra fortuna, Giuntoli è preparatissimo, lo conosco bene”.

Ounas? Contro il Torino ho visto giocare un campione. E’ un ragazzo che non ha bisogno delle pressioni per esprimersi al meglio, ha grandissime qualità”.