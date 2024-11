Pres. Galatasaray: "Commissione su eventuale vendita Osimhen? Magari ne parleremo"

Victor Osimhen resterà al Galatasaray fino al termine della stagione, ma in Turchia fanno anche sapere che il club tratta col Napoli l'acquisto a titolo definitivo.

Intanto Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Tv100: "Stiamo disputando una stagione di successo e Osimhen quest'anno è il nostro top player. Commissione sulla futura vendita di Osimhen? Magari prenderemo in considerazione anche questa possibilità. Come dirigenza siamo sempre orientati al successo del club e ad accontentare i nostri tifosi. Il Galatasaray terrà conto della propria posizione nello svolgimento dei prossimi eventi. Non credo che sarà utile parlarne adesso, Osimhen è un giocatore molto importante e siamo molto orgogliosi che i nostri tifosi lo possano ammirare qui in Turchia".