Pres. Lecce: "Napoli su Gonzalez? A gennaio resta, come tutti i nostri gioielli"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli su Gonzalez? Come abbiamo detto l'altro giorno in conferenza stampa, a gennaio i nostri gioielli, i giocatori che stanno facendo bene e si stanno mettendo in mostra, resteranno a Lecce. E' inutile fare ipotesi. Questo ragazzo sta facendo un campionato strepitoso.