Pres. Lille sull'ex obiettivo azzurro David: "Vogliamo il rinnovo, trattative in corso"

Il presidente del Lille Alessandro Barnaba ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla sfida di questa sera contro la Juventus in Champions League: "Con la Juve cercheremo di fare la nostra partita. Abbiamo dimostrato che si può vincere con chiunque, ma la Juve non è da meno di Real e Atletico e non andremo in campo con arroganza. E proveremo a vincere".

Anche David piace alla Juve e ha il contratto in scadenza.

"Stiamo lavorando per un rinnovo. David è molto forte, sottostimato in Europa perché atipico e schivo. È un attaccante che funziona benissimo con allenatori che praticano un calcio moderno, molto corto dove tutti devono difendere e attaccare".