Pres. Serie A: "Napoli? Sono contento se abbiamo una rotazione nelle squadre che vincono"

Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, ha parlato a margine della serata di premiazione dei Golden Boy Awards 2022.



Contento per il Napoli del suo amico De Laurentiis? "In realtà io ho smesso di tifare con l'elezione dell'11 marzo 2022. Tifo per la Serie A, sono contento se abbiamo una rotazione nelle squadre che vincono, questo sì. Dal 2002 abbiamo solo tre squadre che hanno vinto lo scudetto, un fenomeno che non ritroviamo nelle altre leghe europee. Avere una rotazione fa bene, detto questo il campionato è lungo...".