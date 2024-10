Pressing, Sabatini stronca l’Inter: “Ha due grossi problemi sin dall’inizio dell’anno!”

"L'Inter ha due grossi problemi sin dall’inizio dell’anno!". Dopo il pareggio 4-4 di San Siro tra Inter e Juventus, sono arrivati diversi commenti legati alle difficoltà difensive della squadra di Simone Inzaghi. A parlarne è il giornalista Sandro Sabatini, ospite negli studi di Mediaset durante la trasmissione Pressing.

"La Juve si porta via anche cose sorprendenti. L’Inter è come quando ti senti l’influenza prima che poi ti scoppi la febbre a 40. Ha due problemi da inizio dell’anno: Lautaro non è più lui ed in difesa ognuno pensa ai fatti suoi. Ha preso anche 2 gol dal Torino in 10" ha dichiarato.