Prime, Seedorf: "Non mi sorprende quello che accade al Napoli, ma attenzione al Benfica"

vedi letture

Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel pre-partita di Benfica-Napoli: "Il Benfica ha vinto la Champions due volte, la storia conta molto quando si è in difficoltà. Al Napoli dico di fare attenzione. Credo che la capacità di preparare le gare e tenere la squadra con l'attenzione alta è Antonio Conte, non sono sorpreso di quello che accade al Napoli. Spero che riesca a dare continuità alla squadra".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.