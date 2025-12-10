Prime, Zola avverte il Napoli: "In Champions non ci sono gare facili, a Lisbona ambiente ostile"

L'ex trequartista Gianfranco Zola è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel pre-partita di Benfica-Napoli: "Per il Napoli questo è un buon momento, ha ottenuto buoni risultati in maniera convincente. Stasera però è la Champions, non ci sono partite facili e ci sarà un ambiente molto ostile. Bisognerà affrontarlo nel miglior modo”.

