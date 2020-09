Prof. Mirone: “De Laurentiis e la famiglia stanno bene. Osimhen? Molto maturo e simpatico"

Nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il prof. Vincenzo Mirone, responsabile della consulta scientifica della SSC Napoli: “De Laurentiis sta bene, deve fare il tampone nelle prossime 24/48 ore che ci auguriamo sia negativo. La situazione in famiglia, sanitariamente, è tranquilla: Jacqueline, Luigi, stanno tutti bene. I tamponi nel gruppo stanno procedendo così come da protocollo, tutto tranquillo, non abbiamo avuto altri positivi.

Milik? Non gli piace per niente la situazione, ma si deve trovare una soluzione.

Parma-Napoli? Lozano mi ha stupito.

Che senso ha comprare un esterno d’attacco? Spenderei molto per un centrocampista.

Osimhen? E' molto curato dallo spogliatoio, molto maturo e simpatico, è già perfettamente in clima".