Protti e il grande calore dopo la notizia della malattia: “Tifosi parte più bella del calcio"
Igor Protti e la grande manifestazione di vicinanza che gli è arrivata dopo la malattia. L'attaccante ex Napoli, che oggi compie 58 anni, è stato intervistato dal quotidiano Tuttosport: “Sono molte le persone che nella mia vita hanno dimostrato di volermi bene e mi è sembrato naturale informarle di questa sfida che mi trovo ad affrontare.
Ancora una volta i tifosi dimostrano di essere la parte più bella del calcio. Posso dire che ovunque sono andato ho sempre cercato di dare tutto e credo che questo abbia pesato nella considerazione ricevuta", ha spiegato Protti.
