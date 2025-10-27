Protti saluta Napoli e i napoletani: "Cerco di andare avanti, ma con tante problematiche"

Oggi alle 17:40Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Igor Protti, ex calciatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: "Cerco di andare avanti, dei giorni ci si sveglia bene, altri con vari problematiche, e queste si superano in attesa di avere ulteriori aggiornamenti positivi.

Il calcio è una straordinaria comunità che ci unisce per questa grande passione che abbiamo. Saluto tutti i tifosi del Napoli, spero di poter venire presto in questa grandissima città”.