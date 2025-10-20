Psv, Bosz su Beukema: "Lo conosco, rubò il posto da titolare a mio figlio!"

Peter Bosz, allenatore del PSV, alla vigilia del match di Champions League col Napoli in conferenza stampa ha parlato anche di Sam Beukema: "Conosco Beukema, ha 'rubato' il posto da titolare a mio figlio ai Go Ahead Eagles! (ride, ndr). Dopo è andato all'AZ e poi al Bologna. È un grandissimo giocatore e merita una piazza importantissima come Napoli".

Sulle differenze col calcio italiano. "In Olanda giochiamo con giocatori più giovani rispetto al campionato italiano. E anzi, a volte vediamo in Italia dei giocatori provenienti dal nostro campionato. Domani vedrete come abbiamo modi di giocare diversi. Abbiamo già dimostrato di poter avere un grande rendimento contro l'anno scorso con la Juventus".