Quagliarella approva Simeone al Torino: "Con Zapata un duo da far ammattire le difese"

Scomodato per dare un bilancio generale sulle formazioni di Serie A della città di Torino, l'ex bianconero Fabio Quagliarella ha parlato ai taccuini de La Stampa: "Il Toro è ok, alla Juve serve Kolo Muani", il titolo adoperato in taglio alto e in prima pagina dal quotidiano piemontese. L'ex bomber di Napoli e Sampdoria, tra le altre, si è esposto in merito alla costruzione delle due squadre in questa sessione di calciomercato e ha stilato una previsione: "Il Toro può stupire. Con Simeone e Zapata per le difese c'è da diventare matti".

Quanto al parere dedicato sulla Juventus, lampante il riferimento a Kolo Muani. L'attaccante francese, che ha conquistato società e tifosi nei sei mesi trascorsi a Torino, non è ancora stato riportato "a casa" dalla Vecchia Signora e si trova emarginato al PSG. Ma per Quagliarella non si può prescindere dal suo arrivo: "Kolo Muani è fondamentale".

E aggiunge: "È un cantiere aperto. David un bel colpo, il francese sarebbe una garanzia", ribatte però l'ex Juventus. "Vlahovic? Il Milan può essere il posto giusto per ripartire", il consiglio di Quagliarella.