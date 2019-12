Quando Ancelotti disse: "Non so essere autoritario, se usassi la frusta sarei poco credibile! I giocatori non sono soldati..."

Napoli in ritiro, lo ha deciso l'allenatore. Eppure il 15 gennaio scorso Carlo Ancelotti parlò così ospite dell'Università Vanvitelli a Napoli: "Il momento difficile non è ancora arrivato, arriverà, e in passato i presidenti mi chiamavano e mi dicevano: coi giocatori sei troppo morbido, devi usare la frusta. Lo dicono tutti. Pensavo fosse un costume italiano, invece mi è successo anche in Francia o Inghilterra. Per tutti bisogna usare la frusta. Io ho sempre risposto: avete usare la frusta. Non la so usare. Non so essere autoritario. Dipende dal carattere. Se usassi la frusta non sarei credibile. Sapete perché? Nessuno mi ha mai frustato. Se avessi avuto un allenatore o anche papà che mi frustava forse lo avrei fatto anche io. Ripeto: la credibilità diventa molto importante nella trasmissione di questa idea che i giocatori devono portare sul campo. Non voglio esecutori di ordini, i giocatori non sono soldati".