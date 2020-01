Quando rientrano gli infortunati? Gattuso fa il punto su Koulibaly, Maksi, Mertens, Allan e Ghoulam

Nella conferenza stampa post-partita, Gennaro Gattuso ha fatto anche il punto sugli infortunati, quasi tutti in tribuna al San Paolo ad assistere alla gara.

Che tempi ci sono per i galacticos in tribuna? "Loro non si divertono a stare lì, Maksimovic in massimo due giorni rientra in gruppo. Domani Koulibaly farà risonanza per capire se è megliorato, Mertens sente ancora dei fastidi. Allan sarà a riposo, inizierà dopo domani, Ghoulam non sta ancora benissimo, non dà continuità".