Quando si gioca il derby? Avv. Afeltra: "Cosa può accadere col ricorso al TAR"

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A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'avvocato Roberto Afeltra, che ha parlato del caos attorno al derby di Roma, con la Lega che fa ricorso al Tar contro la decisione della Prefettura: "II Tar viene adito con un ricorso depositato ieri sera dalla Lega Serie A dopo il no della Federtennis all'ipotesi di spostamento. Oggi il giudice monocratico decide sulla sospensiva temporanea del provvedimento del Prefetto. Il ricorso al Tar nasce morto, perché dopo che il Tar si pronuncia, chi ha perso può andare al Consiglio di Stato, poi passa un mese e bisogna decidere del merito, che è quello finale che diche chi ha ragione, e passerà un mese e mezzo, quando tutti sono al mare. Ma non finisce qui: nel momento in cui il giudice monocratico dovesse sospendere, fissa la camera collegiale non prima di lunedi-martedì, perché devono essere liberi tre giorni.

Facciamo l'ipotesi che il giudice sospenda il provvedimento del Prefetto, se le società che devono giocare in contemporanea non si presentano in campo, la partita viene omologata col 3-0 a tavolino per chi si è presentato. E se il Tar smentisce il giudice monocratico, ecco che le partite vanno rifatte e va deciso il recupero. II Tar dovrebbe avere il coraggio di ritenere il ricorso della Lega non munito di apparente fondatezza, e quindi non sospende. Se non sospende il provvedimento della Prefettura, si gioca lunedì alle 20.45".