L'ex Trotta: "Mi auguro che il Napoli con o senza Conte torni a far divertire"

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A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Juve.

L'Inter ha vinto con merito il secondo trofeo stagionale, la Coppa Italia, la Lazio è stata un po' inerme?

“Sì, sicuramente i favori del pronostico erano tutti per l'Inter, però la partita ha testimoniato ancora di più la superiorità dei nerazzurri rispetto alla Lazio, sia a livello di organico sia per tante altre situazioni. La Lazio, considerando il percorso fatto quest'anno, ha già compiuto un mezzo miracolo a raggiungere questa finale. Poi, in una partita così importante, complici anche alcuni episodi abbastanza clamorosi, diventa tutto ancora più difficile. L'Inter, comunque, vince con merito anche la Coppa Italia".

Un allenatore che ha ancora un anno di contratto dovrebbe, secondo me, smentire a priori tutte queste voci sul proprio futuro, perché quel contratto lo ha firmato lui e dovrebbe rispettarlo. È d'accordo?

“Sono assolutamente d'accordo. Però c'è da dire che Conte, sia con De Laurentiis sia anche in passato, ogni anno si è sempre incontrato con la società per ridiscutere tutto, non tanto il contratto, quanto il progetto e la permanenza. Qui a Napoli ci siamo ormai abituati a questa situazione: a fine anno, a prescindere dal contratto, lui si incontra con il presidente. È successo anche l'anno scorso, quando molti pensavano potesse andare via e invece poi sono stati spiazzati tutti. Non so se quest'anno succederà la stessa cosa oppure se verrà confermato quanto già stabilito dal contratto. Sicuramente questo finale di campionato è stato inaspettato in negativo. Poi saranno loro a decidere se continuare insieme oppure separarsi. Io mi auguro soltanto che dalla prossima stagione si possa rivedere un Napoli che faccia divertire e che torni a vincere".