Podcast Mele: "E' finita male con Lukaku, ma nella gestione Napoli impeccabile"

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"Nessuna guerra pubblica, nessun pugno duro, nessuna messa fuori rosa".

Il giornalista Silver Mele, nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video, nel corso del suo intervento ha parlato di Romelu Lukaku.

Ti aspettavi invece un epilogo così amaro per Lukaku?

“Sì, credo che la storia fosse ormai finita ed è un peccato, perché Lukaku lo scorso anno aveva dato un contributo enorme. Doveva finire sicuramente meglio”.

Però il Napoli ha gestito bene la situazione…

“Assolutamente sì. Nessuna guerra pubblica, nessun pugno duro, nessuna messa fuori rosa. Il Napoli si è comportato davvero da top club nella gestione della vicenda. E aggiungo anche che al Napoli è andata di lusso, perché se Lukaku si fosse fatto male qualche giorno più tardi la squadra si sarebbe ritrovata con il solo Lucca disponibile come centravanti. Da questo punto di vista è stata una situazione gestita in maniera impeccabile”.