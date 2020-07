Rai, Antinelli: "Il Napoli ha una mentalità vincente, gioca alla morte ogni gara"

Alessandro Antinelli, giornalista Rai, si è soffermato sul momento del Napoli dopo il successo col Genoa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli gioca tutte le partite alla morte, nonostante in campionato non ci sia più nulla da fare e abbia già staccato il pass per l'Europa League con il trionfo in Coppa Italia. Il Napoli potrebbe aspettare solo lo scontro col Barcellona, invece si gioca al meglio il campionato. Questo vuol dire avere una mentalità vincente e con quest'atteggiamento credo che il Napoli possa vincere tutte le gare che restano".