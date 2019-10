Rai, Antinelli: "Mancini non chiuderà le porte della Nazionale ad Insigne"

Alessandro Antinelli, volto di riferimento Rai per quel che riguarda la Nazionale, si è soffermato sul caso Insigne nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne è importante per l'Europeo e in questo momento bisogna tutelarlo. Mancini non gli chiuderà le porte di Coverciano, anzi gliele spalancherà ancora. Non ci ricordiamo dell'Insigne di giugno, quando ha fatto la differenza con la maglia della Nazionale. Mancini è bravo a gestire i giocatori e credo che lo convocherà".