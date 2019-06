Rai, Bizzotto: "Con James si ridurrebbero gli spazi per Insigne, è un pallino di Ancelotti"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Stefano Bizzotto, giornalista di Rai Sport: “James? Un pallino di Ancelotti, anche se gli spazi per Insigne andrebbero a ridursi. Al Bayern Monaco aveva davanti Robben e Ribery, non è mai facile trovare spazio con giocatori del loro calibro. Gap con la Juve? Il Napoli ha già Callejon, Insigne e attenzione a Younes che può essere un valore aggiunto. Il miglior James lo abbiamo visto al Mondiale 2014, servirebbe tornare a quei livelli per aggiungere qualità. Sarri alla Juve? Suona strano tutto questo tempo che passa, a meno che i bianconeri non stiano prendendo in giro tutti e hanno dietro le quinte un altro allenatore”.