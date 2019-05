Rai, Paganini: "Per Quagliarella sarebbe fantastico chiudere carriera a Napoli"

Futuro di Fabio Quagliarella tutto da definire. A parlarne è Paolo Paganini, volto di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Sicuramente la questione è complessa, prima di tutto bisognerà risolvere la questione societaria in casa Sampdoria, con Ferrero che dice di non voler vendere ma intanto viene contestato. Per Quagliarella sarebbe fantastico chiudere la carriera al Napoli, un riconoscimento per quanto fatto ed un premio per la triste vicenda umana che lo aveva visto come protagonista”.