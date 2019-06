Rai, Varriale sui pochi tifosi al San Paolo: "Napoli non è Milano, non dimentichiamo il fattore economico"

San Siro è già sold out, venduti tutti gli abbonamenti per la prossima stagione dell'Inter. A Napoli, invece, la campagna ancora non è partita. Ne ha parlato Enrico Varriale, vicedirettore Rai Sport, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un muro, il Napoli sarà molto aggressivo con loro due, Ancelotti va in questo senso. Il Napoli sta costruendo una base molto forte, sta facendo un ottimo mercato. Tifosi popolano San Siro e non il San Paolo? I rapporti sono complessi, ci sono tanti fattori che spesso sottovalutiamo, anche economici. Napoli non ha il vento in poppa come Milano, quindi è normale che si abbiani dati migliori a San Siro".