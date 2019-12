Raiola: "Ibra è tornato al Milan per divertire come l'ultimo tour dei Queen"

Mino Raiola è uno degli agenti più influenti degli ultimi anni e dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, suo assistito, al Milan, è tornato a parlare anche in Italia, questa volta dalle colonne di Repubblica: "Zlatan è tornato in rossonero per divertire il mondo" poi ha aggiunto che questi mesi saranno come "l'ultima tournée dei Queen" ovvero un lungo tributo che era necessario fare a San Siro. Lo svedese era stato accostato anche al Napoli ma poi non se n'è fatto più nulla.