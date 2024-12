Rambaudi critica Conte: “Baroni più bravo di lui nel valorizzare le seconde linee”

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Credo che vada sottolineata una cosa dopo la sconfitta di ieri con la Lazio: sostanzialmente quello che è cambiato è il risultato, perché la prestazione è stata la stessa di altre gare. Il gioco di Conte è riconoscibile e la squadra rispecchia in pieno il suo allenatore. In fase di non possesso sono anche migliorati dei calciatori.

L’aspetto in cui critico l’allenatore del Napoli riguarda la crescita della squadra. Se paragoniamo le rose degli azzurri e della Lazio, non ci crede nessuno che quella biancoceleste è più forte. Semplicemente Baroni è stato più bravo nel valorizzarla. In Lazio-Napoli nella squadra capitolina c’erano delle riserve per 9/11, mentre nel Napoli erano 11/11. Entrambe avevano in campo una squadra B, ma Baroni al contrario di Conte ha valorizzato le seconde linee.

L’allenatore azzurro ha creato un solco nella rosa, in questo aspetto è importante lavorare di più durante la settimana per migliorare.

La scelta di Conte è stata strategica ed è stata fatta una settimana prima, con le dichiarazioni successive alla vittoria di Torino. Ha detto espressamente al presidente che l’attuale rosa azzurra va rinforzata sul mercato per ben figurare nelle coppe europee il prossimo anno. Voglio fare l’avvocato del diavolo e il visionario”.