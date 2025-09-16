Rambaudi fa il nome: “È lui il vero fuoriclasse del Napoli”

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “McTominay mi ha impressionato su come prende informazioni sulla partita, si colloca sempre al momento giusto, gli altri lo seguono ed è il vero fuoriclasse di questa squadra”

Conte è cambiato totalmente, prima era schematico con il 3-5-2 mentre adesso no, fa giocare tutti i giocatori forti, lo dimostra con De Bruyne o con McTominay e Lobotka. La certezza è due difensori centrali, due esterni che hanno la linea del fallo laterale sulla schiena, c’è Politano mentre dall’altra parte non c’è un quarto. E’ un Napoli bello da vedere, c’è tanta roba dentro e c’è tanta innovazione.

Griglia Scudetto? Il Napoli primo, metto secondo il Milan, poi terza l’Inter e quarta la Juve.

Champions? E’ un esame importante per Conte, di solito non ha mai fatto bene e ha sempre reso di più in campionato. In Europa non mi ha mai convinto, ora cambiando il modo di allenare la squadra e se in Champions il Napoli gioca come quello di Firenze…Il City gioca in maniera simile di Napoli, con un tourbouillon di ruoli e nessuno dà riferimento, entrambe le squadre giocano un gran calcio.

Olivera o Spinazzola? Credo che a Manchester giocherà Olivera. Sarà bello vedere come il Napoli se l’andrà a giocare in una sfida calda e ricca di emozioni. Per me finirà 2 a 3 e quindi vincerà il Napoli”.