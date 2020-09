Rambaudi: "Il Napoli cerca equilibrio, gol arrivato grazie ad un cambio tattico"

Roberto Rambaudi, nel corso de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, ha analizzato la vittoria del Napoli a Parma: “Il Napoli è alla ricerca di un equilibrio, questo non consiste solo nel non prendere gol ma anche nel proporre e creare occasioni. La prima cosa che mi ha colpito è stata la capacità di recuperare palla con gli attaccanti, che erano i primi a pressare sul portatore di palla. Ho visto poi miglioramenti in fase difensiva. La prima ora di gara inizialmente non mi è piaciuta, ma poi Gattuso ha cambiato tatticamente utilizzando in partita ciò che si è provato durante la settimana. Il gol è arrivato proprio grazie alla strategia rispecchiata dal nuovo modulo: il 4-2-3-1.”