Rambaudi: "Il Napoli era sotto subendo un tiro, perché cambiare modulo all'intervallo e sbilanciarsi?"

Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione 'Il bello del calcio', commentando il momento del Napoli in seguito alla sconfitta casalinga contro il Lecce di Liverani: "Il Napoli aveva iniziato molto bene, se avesse trovato il gol staremmo parlando d'altro, ma l'errore di Gattuso è stato all'intervallo. Non ho capito perché cambiare e concedere campo e ripartenze se tu eri sotto solo per un tiro subito?"