Rambaudi: "James al Napoli è un parto, il suo arrivo potrebbe far soffrire Callejon..."

Roberto Rambaudi, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione 'Tutti in ritiro': "James al Napoli è un parto. Se però accadesse, tutte le componenti in gioco sarebbero più che contenti. James è uno abituato a giocare anche sulla destra. Un suo arrivo potrebbe far soffrire il ruolo di Callejon in questo Napoli. Elmas è il copia e incolla di Fabian Ruiz. Mi aspetto che rappresenti la sua alternativa".