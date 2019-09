Rambaudi: "Nel Napoli errori individuali, la chiave è nei due centrocampisti..."

Roberto Rambaudi, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione 'Il bello del calcio', soffermandosi ovviamente sul momento del Napoli di Ancelotti: "Nelle prime partite la squadra non ha aiutato la linea difensiva, un centrocampo molto fragile, con la Sampdoria ho visto passi in avanti. Fabiàn che si vuole girare palla al piede è sbagliato, anche le scelte di Koulialy e livello tecnico, ci sono stati errori individuali nel pensare di fare certe giocate. La chiave non è tanto negli attaccanti ma nei due centrocampisti che devono subito verticalizzare, se fai due tocchi dai tempo al pressing del Liverpool di venire fuori.