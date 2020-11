Rambaudi: "Nel Napoli mancata costruzione da dietro, occasioni gestite con poca lucidità"

Roberto Rambaudi, nel corso de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, ha commentato la sconfitta casalinga del Napoli nel posticipo di ieri sera contro il Milan. Queste le parole del nostro opinionista: “Ieri, per i primi venti minuti di gara, ho visto tanto Milan e poco Napoli. Gli azzurri sono venuti fuori in seguito e hanno creato occasioni importanti, anche se non con grande lucidità, dove Donnarumma è stato determinante. La differenza c’è stata nei gol realizzati da Ibrahimovic e nelle situazioni non concretizzate da Mertens per bravura del portiere avversario. Quello che è mancato ieri, a mio parere, è la costruzione da dietro con le verticalizzazioni del trequartista”.