Rambaudi: “Prima avevo dei dubbi sul Napoli, adesso ho una certezza…”

vedi letture

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Napoli-Roma? Ormai, dopo tante partite, gli azzurri sono una costante nel fare risultato. La bravura di un allenatore sta nel capire il materiale umano che ha a sua disposizione. Il gioco può piacere o meno, ma alla fine sono i risultati che determinano il successo nel lavoro di un tecnico. Questa squadra ormai è chiaro che per adesso deve essere solida per raggiungere le vittorie. Per il futuro ci sono margini di miglioramento.

Con la Roma è stata affrontata una partita difficile, soprattutto dopo una sosta, in cui bisognava subito riaccendere l’interruttore. Questa è una cosa che hanno fatto tutte le squadre in alto in classifica. La partita è stata la solita che il Napoli è abituato a fare, in più c’è stata intelligenza tattica nella ripresa. La lettura dell’allenatore è stata importante, poi sono convinto che in seguito si possa fare anche di più. Ripeto, l’allenatore deve saper utilizzare il materiale umano a sua disposizione. Se prima potevo avere dei dubbi sulla casualità dei risultati, adesso ho una certezza. Anche la fortuna è un elemento che ti vai a cercare”.