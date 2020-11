Rambaudi: "Problemi del Napoli in fase di possesso, Bakayoko non giocava più a due tocchi..."

Roberto Rambaudi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione 'Il bello del calcio', commentando la sconfitta del Napoli contro il Sassuolo: "Non c'è stata una scelta di attendere del Napoli, ma il Sassuolo in alcune condizioni del campo ha messo gli azzurri in condizione di fare le scelte sbagliate. Quando la palla ce l'aveva il Napoli era il problema, non riusciva a far soffrire la squadra avversaria. Bakayoko nelle prime partite giocava ad un tocco o due, ieri portava troppo palla".