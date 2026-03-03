Marcolin: “Napoli, se non vai in Champions è colpa tua! Fare tabelle è sbagliato"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e commentatore DAZN, è intervenuto in diretta su Canale 8 durante “Ne parliamo il lunedì” parlando della volata Champions League: “Fare tabelle è sbagliato, il Napoli con cinque punti di vantaggio non può non andare in Champions. Un’altro dato importante è il recupero degli infortunati. Se non vai in Champions è colpa tua!”.

