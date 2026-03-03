Buongiorno svela: "Mi sono laureato, mi ha aiutato molto anche a livello sportivo"

Il difensore azzurro Alessandro Buongiorno, ha svelato di aver raggiunto un importante traguardo: "Mi sono laureato Management dello sport".

Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, il difensore azzurro Alessandro Buongiorno, ha svelato di aver raggiunto un importante traguardo: "Mi sono laureato Management dello sport: un traguardo importantissimo del quale sono molto orgoglioso.

Come dico sempre, lo studio e la cultura permettono a noi giocatori di migliorare anche in campo nelle letture e nel pensiero. Sono contento per il traguardo e penso mi abbia aiutato molto anche a livello sportivo".