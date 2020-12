Rambaudi: "Tra Demme e Fabiàn ho una mia scelta. Zielinski? Meglio trequartista..."

A Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto Roberto Rambaudi per parlare del prossimo match degli azzurri contro la Lazio di Inzaghi: “La Lazio alterna momenti positivi ad altri meno. La partita con il Benevento è l’esempio lampante: bene nel primo tempo, meno efficace nella ripresa. La Lazio non ha una rosa di altissimo livello: 12-13 giocatori di alto livello che possono competere per lo scudetto, ma gli altri no. La Lazio ha perso troppi punti contro le piccole. I biancocelesti dovevano avere l’obiettivo di rientrare nei quattro e fare un percorso di crescita in Champions, invece si è fatto il contrario.

Il Napoli? Tra Demme e Fabian scelgo lo spagnolo che ha grande qualità. Non mi piace vedere Zielinski seconda punta, lo vedo meglio da trequartista o da esterno”.