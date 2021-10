Ramirez: "Campionato bello ed emozionante, mi sta piacendo molto il Napoli"

Gastón Ramirez, ex Samp e svincolato di lusso, ha parlato ai microfoni di Tmw: “In attesa della chiamata giusta? C’è stato qualcosa, ho ricevuto alcune proposte interessanti ad inizio mercato. Però ho preferito aspettare, volevo rimanere in Italia. Così ho declinato la proposta del Gremio”.

Perché ha rifiutato il Brasile?

“L’offerta era interessante. Però avevo voglia di rimanere in Italia”.

Priorità all’Italia?

“Senza alcun dubbio. L’Italia è sempre stata la mia priorità”

Che Serie A ha visto fin qui?

“È un campionato competitivo. Bello. Emozionante. Mi sta piacendo molto il Napoli, così come il Milan. E la Juve risalirà”.

E il Bologna? Era stato accostato anche ai rossoblù…

“Non c’era posto o forse non sono cosi bravo per loro”.