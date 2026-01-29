Podcast Rampulla: "Conte-Napoli, non siamo ai titoli di coda! Anche perché gioca bene..."

L'ex portiere Michelangelo Rampulla è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. Juve, Kolo Muani forse potrebbe tornare: "Openda? Ho visto la partita, 90 minuti senza un tiro in porta non è da Juve. E lo hai fatto contro il Monaco. Se non arrivi in area, devi provarci anche da fuori. Non può continuare così, deve avere un minimo d'istinto da attaccante. Kolo Muani è già stato alla Juve, è di un livello superiore sicuramente".

Cosa aggiunge? "Ho sempre battuto sul fatto che non si lascia tempo ai giocatori di ambientarsi. Oggi non c'è tempo, e i prezzi per i giocatori sono fatti non da questi ma da alcune persone...Una volta poi c'era l'appeal del club, oggi è solo uno, quello dei soldi".

Conte-Napoli, a fine stagione sarà addio? "Non siamo ai titoli di coda. Avere tutti questi infortuni a metà campionato non è una bella cosa per una squadra fatta per giocare a certi livelli. Alla fine non mi sembra che giochi male il Napoli o che sia così negativo il suo percorso. Credo sia una squadra che la qualificazione Champions doveva ottenerla".