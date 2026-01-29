Ravezzani: “Conte spreme al massimo i giocatori, se si fanno male non é sfortuna!”
Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.
Napoli e Conte oggetto di critiche feroci dopo l'uscita dalla Champions: "Come si fanno i complimenti quando si vince, che ha fatto di più rispetto al potenziale che aveva in mano, anche se aveva un organico non di secondo piano, si critica dopo il fallimento in Champions. Gli infortuni ci sono stati. C'è un momento in cui vanno fuori giri se li alleni sempre al massimo. Conte è convinto di farli andare a bomba sempre, ma poi si rompono così. Non può dire che sono stati sfortunati".
Il Napoli può rientrare nel discorso scudetto? "Lo storico di Conte dice che prende una squadra, la fa andar meglio, quando va male non riesce a farla riprendere. Quando va bene si gasa, quando va male si lamenta del livello della squadra, degli infortuni. Tende molto ad esaltare e a deprimere, mi sembra improbabile torni in cosa".
