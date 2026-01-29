De Maggio: “Altro che fallimento! Applausi a Conte, il Napoli ha messo alle corde il Chelsea”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Voglio dire grazie a Conte e ai calciatori del Napoli, solo applausi per quello che ci hanno donato ieri sera. Contrasto con forza chiunque parla di fallimento e di disastro, ho sentito ieri a Prime e a Sky parlare di disastro e fallimento, qui non c’è nessun fallimento c’è un grave problema di infortuni, il Napoli ha pagato a caro prezzo l’assurdo risultato di Copenaghen.

Il Napoli ha un grande allenatore che ha messo alle corde il Chelsea, solo applausi al Napoli, a Conte e ad Antonio Vergara. Non credevo che il Napoli avesse in rosa un giocatore così forte. Vogliamo parlare dei calendari? Ma come li fanno con i piedi? Quattro italiane impegnate in Champions, tre giocano la domenica e il Napoli gioca sabato alle 18″.