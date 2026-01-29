Podcast Fontana avvisa la Fiorentina: “Ho visto un Napoli molto stanco, ma occhio a Conte”

L'ex calciatore di Napoli e Fiorentina, Gaetano Fontana, è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina e dell'imminente sfida (in programma sabato al Maradona) contro il Napoli: "L'uscita dalla Champions deve essere stata una bella botta. Contro il Chelsea la partita sembrava in controllo poi sono venute meno le energie nervose. Penso che da questo punto di vista il Napoli possa pagare ancora perché giocano sempre i soliti giocatori per troppo tempo. Impegni che richiedono un grande sforzo mentale e fisico alla fine si possono pagare.

Ieri non c'è stata per tutta la partita quell'intensità che ha caratterizzato il Napoli per 50 minuti. La Fiorentina potrebbe quindi trovare un Napoli scarico ma mister Conte è un animale di campo. Riesce a tirare fuori sempre qualcosa di diverso anche se i calciatori li ho visti veramente stanchi".