Ranieri: "E' del Napoli il colpo dell'estate. E con Conte si può vincere lo scudetto"

Claudio Ranieri a La Gazzetta dello Sport dice: "Resto dell'idea che l'Inter sia la favorita per il titolo. I nerazzurri sono campioni d'Italia in carica e hanno due alternative per ruolo". Ma per Ranieri il Napoli resta in corsa con la Juve: "Sulla carta, per valori, ci sarebbe anche il Milan. Conte è un vincente, è partito forte e alla lunga non giocare le Coppe qualche vantaggio glielo darà visti i calendari intasati delle altre. Il colpo dell'estate? Lukaku al Napoli".