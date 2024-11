Ranieri torna sul Napoli: "Non mi aspettavo quel tipo di partita"

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato della gara del Maradona: "La prestazione di Napoli non mi è dispiaciuta. Abbiamo perso per una mancanza di visione di traiettoria. Ma la squadra ha lottato e reagito, per me queste sono cose importanti. Io chiedo di dare tutto, poi puoi giocare bene o male. Non mi aspettavo quel tipo di partita, siamo stati titubanti, abbiamo sbagliato troppi passaggi, ma la prestazione c’è".