Napoli su Palestra, Caressa: "Lo voglio subito in Nazionale! Ho un'idea"

Marco Palestra, esterno dell'Atalanta in prestito al Cagliari, è stato accostato al Napoli. Oggi sarà assente perché out in Coppa Italia, intanto di lui ha parlato il giornalista Sky Fabio Caressa sul suo canale Youtube: "Palestra? Lo voglio in Nazionale. Nella prima mezz'ora con la Juve è stato superiore a tutti. Grande passo e autostima, grande coraggio nel cercare la giocata. Sono sicuro che se continua così non ho dubbi sulla chiamata di Gattuso. Poi attenzione, non è che in Nazionale giocherà così, ci sono i livelli anche per i giocatori così come per le partite. Per il momento però sta facendo bene".

