Ranocchia sul confronto Conte-Lukaku: "Il mister non le avrà mandate a dire"

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Andrea Ranocchia, intervistato da Il Mattino, ha commentato la situazione che si è venuta a creare a Napoli tra Romelu Lukaku e Antonio Conte, due figure che conosce molto bene dai tempi dell’Inter. L’ex difensore ha ammesso che, osservando la vicenda dall’esterno, “tutto è sembrato molto strano”, sottolineando però come il tecnico salentino abbia sempre considerato il centravanti belga un punto di riferimento fondamentale delle sue squadre.

Ranocchia ha poi speso parole importanti per Lukaku, definendolo “un ragazzo d’oro” e dicendosi convinto che tra le parti possa arrivare una riappacificazione. Secondo l’ex nerazzurro, Conte non avrebbe accolto con serenità quanto accaduto, anche perché il legame calcistico e umano con il belga è sempre stato molto forte.

L’ex difensore ha inoltre ricordato il rapporto speciale che lo lega all’allenatore del Napoli, definito in passato il suo “papà sportivo”. Proprio per questo ritiene che, al termine di una stagione già complicata, una situazione del genere non possa aver aiutato la serenità dell’ambiente: “Una volta rivisti non le avrà mandate a dire”, ha spiegato.