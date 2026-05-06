Biasin: "ADL pensa di cambiare Conte, c'è un nome in pole"

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Napoli pensa al cambio o almeno così pare: fuori Conte, dentro… Sarri.

Napoli pensa al cambio o almeno così pare: fuori Conte, dentro… Sarri. Questo è quanto scrive Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "A quanto risulta, il tecnico della Lazio sarebbe il primo nella lista di De Laurentiis se il programmato incontro tra il patron e l’attuale allenatore dovesse terminare con una fumata nera. Ecco, come andrà questo incontro? Difficile immaginarlo, ma la sensazione è che Conte confermerà di voler restare alle sue condizioni (un altro mercato importante) e il patron gli farà notare che, forse, è giunta l’ora di fare un po’ di player trading.

Morale: la via della separazione è più probabile rispetto a quella della prosecuzione insieme, soprattutto se si pensa ai danni collaterali di quest’anno - da Lucca a Lang fino a Beukema - decine e decine di milioni investiti per accontentare a tutti i costi il tecnico senza badare alla logica. Tornerà Sarri? Non c’è alcuna certezza, ma già il fatto che la cosa non sia impossibile… è una notizia".