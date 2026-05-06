Calciomercato Napoli, Alvino: "Occhio ad una cessione illustre in estate"

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Nel corso del podcast NapoliPodcast, il giornalista di Radio CRC Carlo Alvino ha parlato del possibile futuro di Stanislav Lobotka

Nel corso del podcast NapoliPodcast, il giornalista di Radio CRC Carlo Alvino ha parlato del possibile futuro di Stanislav Lobotka, ipotizzando un addio al Napoli al termine della stagione.

Secondo Alvino, quella attuale potrebbe essere l’ultima annata dello slovacco in azzurro: “Non ho certezze assolute, ma credo sia arrivato alla fine del suo ciclo a Napoli”. Il giornalista ha poi sottolineato come il club possa valutare una cessione importante anche per motivi economici, considerando l’interesse di diversi top club nei confronti del centrocampista.

Sul regista azzurro, infatti "ci sarebbero attenzioni provenienti dalla Premier League, dalla Spagna con il Barcellona e anche dal mercato arabo" ha spiegato Alvino. Dopo aver conquistato due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana con il Napoli, Lobotka potrebbe dunque prendere in considerazione una nuova esperienza lontano dall’Italia.