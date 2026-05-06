Clemente Russo sta con Sabatini: "È uno di noi, sua frase sui napoletani mal interpretata"

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Ha fatto discutere il commento di Sandro Sabatini sulla festa scudetto dell’Inter, messa a confronto con quella del Napoli. Durante la trasmissione Pressing su Mediaset, il giornalista ha sottolineato le differenze tra le due piazze. “A Milano si lavora, invece a Napoli si sono presi due giorni di ferie”, ha dichiarato Sabatini, riferendosi alle immagini meno partecipate rispetto alla festa azzurra di un anno fa, con Piazza Plebiscito gremita.

A tal proposito è intervenuto Clemente Russo, raggiunto ai microfoni di Radio Marte: "Sabatini è uno di noi! Lui è un giornalista con gli attributi, non fa il tifo per l’Inter e per nessuna altra squadra. Non l’ha detta con malizia quella frase, lui ha detto che il popolo napoletano festeggia di più uno scudetto.

Non è accaduto nulla che ha sconvolto il mondo. Sabatini è un amante del Napoli e di Napoli voleva solo sottolineare che il popolo napoletano ama di più festeggiare”.