Raspadori-Atletico, Caputo: "Posizione non facile, deve fare una scelta"

Francesco Caputo, ex calciatore dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “L’acquisto di Lucca è stato mirato e voluto dalla società, ci sarà tanta concorrenza, ma la concorrenza è giusta e alza il livello quando c’è volontà da parte di tutti. Raspadori? E’ una posizione non facile la sua, deve fare una scelta che è personale.

Bisogna capire che ambizioni ci sono, l’Atletico Madrid è un grande club così come lo è il Napoli, ma ripeto è una scelta che può fare solo lui. Giacomo ha grandi qualità, si sacrifica e si adatta a più ruoli, ma il suo ruolo è dove può essere decisivo e quindi, secondo me, la seconda punta. Si sa smarcare, sa mettere in porta i compagni ed è un valore aggiunto in una squadra”.