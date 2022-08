Raspadori-Napoli, Sconcerti: “Prende il miglior giovane che c’è, ma difficile giochi con 4 punte”

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà.



Napoli vicino a Raspadori. Che ne pensa?

"Difficile che giochino con 4 punte vere, la squadra sarebbe troppo sbilanciata. Perderesti un uomo a centrocampo. Vedremo poi se avranno Fabian Ruiz, non averlo però non sarebbe un vantaggio. In questo momento è importante che prenda un attaccante e se prende Raspadori prende il miglior giovane che c'è. E' molto forte come tecnica, anche di testa, non solo in velocità”.